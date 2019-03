Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss vor der Partie gegen die Neckarsulmer Sport-Union am Sonntag in der Halle Nord (15.00 Uhr) einen weiteren Ausfall verkraften. Mieke Düvel hat sich einen Bänderriss im Fuß zugezogen. Zudem fehlen Annika Lott (Entzündung in der Schulter), Paula Prior (Achillessehnenprobleme) und Julia Gronemann (schwanger). "Wir müssen mit unserem schmalen Kader noch mal alle Kräfte mobilisieren, um zwei Punkte vor der Länderspielpause zu holen", sagte Trainer Dirk Leun.

Im Kader der Gegnerinnen steht dagegen die aktuell beste Torschützin der Liga: Nele Reimer. "Nele ist eine technisch versierte und wurfvariable Spielerin. Sie müssen wir in den Griff bekommen", betonte Leun, der einräumte: "Von der Papierform sind wir zwar Favorit, aber unter den aktuellen Umständen darf die Tabelle nicht als Maßstab genommen werden. Neckarsulm hat Druck im Abstiegskampf und ist auf die Punkte angewiesen."