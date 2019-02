Buxtehuder Handballerinnen auch gegen Oldenburg ohne Lott

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss im Punktspiel am Samstag (16.00 Uhr) gegen den VfL Oldenburg in der Halle Nord erneut auf Annika Lott verzichten. Die beste Torschützin des Tabellenvierten fehlt wegen einer Entzündung in der Schulter. "Das spüren wir natürlich. Anni hat in letzten Spielen auch klare Akzente in der Deckung gesetzt", sagte Trainer Dirk Leun. Wie lange die Rückraumspielerin ausfällt, ist unklar. "Wir werden versuchen, Lösungen zu finden, um die durch das Fehlen von Anni entstandene Lücke zu schließen", betonte er.

Mit Blick auf den aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz liegenden Gegner stellte der Trainer unterdessen fest: "Die sportlichen Herausforderungen werden jetzt deutlich größer." Das Hinspiel in Oldenburg hatte der BSV mit 29:31 verloren, der VfL kam zudem in den vergangenen fünf Partien jeweils auf mindestens 28 Treffer. "Das sagt alles über deren Qualitäten aus", ergänzte Leun.