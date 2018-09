Buxtehude gelingt Ligaauftakt: Neun Tore

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Handball-Bundesligist Buxtehuder SV ist auch dank Geburtstagskind Lone Fischer erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Linksaußen, die am Samstag 30 Jahre alt geworden ist, steuerte vor 1007 Zuschauern in der Halle Nord neun Treffer zum 31:25 (16:14)-Sieg gegen die HSG Bensheim/Auerbach bei. Fischer gab sich bescheiden: "Es war ein Spiel wie jedes andere. Ich bin glücklich, dass mir die Mannschaft so ein schönes Geschenk gemacht hat. Wir hatten Höhen und Tiefen in dem Spiel, allerdings haben wir uns da wieder rausgerissen."

BSV-Trainer Dirk Leun sah die Partie kritischer. "Wir hatten zu Beginn Probleme, unseren Rhythmus zu finden", sagte der Coach. "Als wir mit sieben Toren geführt haben, haben wir den Kopf verloren." Es gab aber auch Lob. "Ich bin froh, dass wir diese kritische Phase gut überstanden haben und auch die jungen Spielerinnen das Herz in die Hand genommen haben. Das macht mich stolz, auch wenn wir gesehen haben, dass einiges noch verbessert werden kann." Am kommenden Samstag muss der BSV beim VfL Oldenburg sein erstes Auswärtsspiel bestreiten.