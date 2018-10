BSV-Trainer setzt im EHF-Cup-Rückspiel auf starke Defensive

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV gehen optimistisch in das EHF-Cup-Rückspiel der 2. Runde gegen Viborg HK. Die Norddeutschen erwarten die Däninnen am Samstag (16.00 Uhr) in der Halle Nord. Trotz der 24:27-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche glaubt Trainer Dirk Leun an das Weiterkommen: "Wir haben eine realistische Chance", sagte der Coach. Dabei setzt Leun auf ein besseres Konterspiel. "In der Halle Nord fällt es uns leichter, mit einer funktionierenden Defensive in unser Tempospiel zu kommen."

Leun fordert von seinem Team eine Steigerung im Defensivverhalten. "Wir dürfen Carin Strömberg nicht zur Entfaltung kommen lassen", betonte er. Die Hoffnung ruht vor allem auf Friederike Gubernatis, die im Hinspiel schon in der ersten Halbzeit Rot gesehen hatte. "Sie ist sehr wichtig für uns. Friederike ist mit ihrer Erfahrung und Qualität ein Stabilitätsfaktor", sagte Leun.