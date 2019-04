"Meilenstein" Viertelfinale: Hannover-Burgdorf sieht Chance

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf träumt vom Europapokal-Halbfinale. "Wenn wir die Leistungen der letzten Wochen bestätigen, sind wir schwer zu bespielen und haben eine Chance", sagte TSV-Sportdirektor Sven-Sören Christophersen vor dem deutschen Viertelfinal-Duell gegen die Füchse Berlin. "Die Tagesform wird in beiden Duellen entscheidend sein. Wir müssen ein gutes Ergebnis in Hannover vorlegen und uns dann in Berlin beweisen", sagte Christophersen in einem Sportbuzzer-Interview (Freitag) weiter.

Für das Hinspiel am Ostersonntag (15.00 Uhr) hat der Club indes erst rund 3500 Karten verkauft, wie die TSV am Donnerstag am Rande der 28:30-Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen mitteilte. Dabei kommt mit den Berlinern der Titelverteidiger im EHF-Pokal nach Hannover. Das Rückspiel findet eine Woche später in Berlin statt.

Bereits das Erreichen des Viertelfinals bezeichnete der frühere Berliner Profi Christophersen für die TSV als Erfolg: "Es ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte und etwas, was wir so noch nicht erlebt haben."