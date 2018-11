Hannovers Handballer Patrail droht Saison-Aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat in Mait Patrail erneut einen langfristig Verletzten. Die Saison ist für den Rückraumspieler aufgrund eines Kreuzbandrisses im rechten Knie wahrscheinlich frühzeitig beendet. Das teilte der Tabellen-Neunte der Bundesliga am Montag mit. "Das ist in erster Linie für Mait, aber auch für uns als Verein ein herber Schlag ins Kontor", sagte Hannovers sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen.

Auch bedingt durch Verletzungspech können die Niedersachsen in dieser Spielzeit bislang nicht an die überraschend starke Vorjahres- Spielzeit anknüpfen. Patrail stand nach seiner Rückenverletzung erst am Sonntag beim 29:36 gegen Melsungen erstmals wieder auf dem Feld und verletzte sich gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder.