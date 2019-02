Hannover-Burgdorf verliert im EHF-Pokal erneut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Györ (dpa/lni) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat auch das zweite Auswärtsspiel in der Gruppenphase des EHF-Pokals verloren und droht, die K.o.-Spiele zu verpassen. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Carlos Ortega 25:28 (16:16) bei Tatbanya KC in Ungarn. Beste Werfer waren Nationalspieler Kai Häfner, Weltmeister Morten Olsen und Timo Kastening mit je fünf Toren. Die Gastgeber waren dabei bei ihren wenigeren Torwürfen deutlich effektiver als die Niedersachsen.

Die TSV war mit einem Sieg und einer Niederlage in die Gruppenphase gestartet. Bereits am kommenden Sonntag treten die Ungarn in Hannover an. Um die Chance aufs Weiterkommen zu erhalten, muss Hannover diese Begegnung unbedingt gewinnen.