Jacobsen bis 2024 dänischer Handball-Nationaltrainer

Kopenhagen (dpa) - Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen hat seinen Vertrag als Coach der dänischen Handball-Männer bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris verlängert. Dies teilte der dänische Handballverband DHF am Donnerstag mit. "Ich freue mich darüber, dass ein kleiner, blonder Junge aus Oure an der Spitze der dänischen Nationalmannschaft stehen kann. Das ist wirklich groß", sagte Jacobsen in einer Verbandsmitteilung. Derzeit ist Jacobsen noch in Doppelfunktion als Trainer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen tätig, wo er am Saisonende nach vier Jahren jedoch aufhört.

Der 47-Jährige hatte die Auswahl seines Heimatlandes im März 2017 übernommen und Anfang dieses Jahres bei der Endrunde in Deutschland und Dänemark zum ersten WM-Triumph geführt. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass Nikolaj ein sehr geschickter Trainer und Anführer ist, der es versteht, sowohl Spieler als auch Stab zu motivieren, damit alle ihr Bestes leisten", sagte DHF-Sportchef Morten Henriksen.