DHfK verpasst Wiedergutmachung: 20:24-Niederlage in Lemgo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lemgo (dpa/sn) - Der SC DHfK Leipzig auch beim TBV Lemgo eine Niederlage kassiert und damit die geforderte Reaktion nach der Pleite von Göppingen verpasst. Die Mannschaft von Trainer André Haber verlor am Sonntag beim TBV mit 20:24 (8:9). In der Tabelle bleibt Leipzig zwar auf dem 15. Platz, droht aber mit nunmehr vier Punkten Rückstand den Anschluss an Rang 14 zu verlieren. Zudem schmolz der Vorsprung auf die Abstiegsränge auf ebenfalls nur noch vier Zähler.

Geschäftsführer Karsten Günther hatte in einer Sondersitzung eine Reaktion auf die 27:34-Klatsche in Göppingen von der Mannschaft gefordert. Immerhin führten die Leipziger in Lemgo bis zur 19. Minute mit 5:4. Zur Pause lagen die Gäste mit einem Treffer hinten, in der 41. Minute mit 12:15 (41.). Elf Minuten vor Ende war die Partie durch ein Fünf-Tore-Polster der Gastgeber entschieden.