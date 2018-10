Albertsen verlängert Vertrag bei der SG BBM Bietigheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bietigheim (dpa) - Martin Albertsen hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag als Cheftrainer bei der SG BBM Bietigheim bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Der 44 Jahre alte Däne ist bereits seit Dezember 2014 für die Frauen-Mannschaft des Bundesligisten zuständig und führte das Team zur deutschen Meisterschaft 2016/2017. Er arbeitet auch als Trainer der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft.

"Ich habe in Bietigheim bereits viele gute Jahre erlebt - in menschlicher wie sportlicher Hinsicht. Hier passt einfach alles zusammen. Unsere Entwicklung ist noch lange nicht am Ende und wir können gemeinsam viel erreichen", sagte Albertsen laut Mitteilung vom Mittwoch.