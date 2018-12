Ohne Häfner: Bundestrainer Prokop verkleinert WM-Kader

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop startet ohne Europameister Kai Häfner in die Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft im Januar. Der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf ist nicht unter den 18 Spielern, mit denen Prokop am 28. Dezember den WM-Feinschliff beginnt. Im rechten Rückraum setzt der Bundestrainer stattdessen auf Steffen Weinhold (THW Kiel) und Franz Semper (SC DHfK Leipzig). Etwas überraschend steht auch Tim Suton (TBV Lemgo) in dem Aufgebot, das Prokop am Freitag in Berlin bekanntgab. Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Uwe Gensheimer (Paris St. Germain).

Anfang Dezember hatte Prokop dem Weltverband bereits 28 Spieler für die WM gemeldet. Nun verschlankte er den Kader, den er vor dem WM-Auftakt am 10. Januar in Berlin gegen Korea noch einmal auf maximal 16 Spieler reduzieren muss. Häfner hatte 2016 mit der DHB-Auswahl in Polen sensationell den EM-Titel gewonnen.