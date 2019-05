Ludwigshafen kommt: Füchse denken schon an EHF-Pokal-Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wenn die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga das Tabellenschlusslicht Eulen Ludwigshafen empfangen, sind die Gedanken schon beim Final Four im EHF-Pokal fünf Tage später. "Das Spiel muss auf unserem Weg eine Zwischenstation sein. Wir bereiten uns schon Richtung Final Four vor und weniger auf Ludwigshafen", kündigte Trainer Velimir Petkovic an. Dort trifft der Titelverteidiger in Kiel zunächst auf den FC Porto.

Im Kampf um den fünften Platz ist für die siebtplatzierten Berliner derweil am Sonntag (18.30 Uhr) ein Heimsieg gegen Ludwigshafen absolute Pflicht. Ein Sieg mit zehn Toren Vorsprung würde Petkovic nicht verlangen. Aber "jeder Sieg und jedes Tor bringt uns weiter", sagte der Trainer.

Nach langer Zeit hatten die Füchse mal wieder eine ganze Woche Zeit zur Vorbereitung. "Das war wichtig für den Kopf", meinte Petkovic. Denn das Team konnte nicht nur regenerieren, sondern hatte auch die Möglichkeit, das Training intensiv zu nutzen. "Wir haben vor allem an taktischen Dingen gearbeitet", verriet Petkovic. Dabei stand besonders die schwache Chancenverwertung der letzten Spiele im Mittelpunkt. "Wir haben zwar meist gut gedeckt, sind aber nicht mit Mut nach vorne gegangen. Wir müssen die gute Abwehr durch einfache Gegenstöße auch belohnen", bemerkte der Trainer.

Petkovic sieht vor allem ein mentales Problem: "Wir müssen die Barriere im Kopf weg bekommen", forderte der Bosnier, "wir fallen immer zu schnell in ein Loch. Das baut den Gegner auf und wir werden nervös. Das zieht sich schon seit einigen Partien durch unser Spiel."