Holm führt Füchse zu Heimspiel-Auftaktsieg gegen Minden

Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga ihren Heimspielauftakt gewonnen. Nach der Niederlage zum Saisonstart in Göppingen siegte der EHF-Pokalsieger am Donnerstag mit 29:27 (16:14) gegen GWD Minden. Allerdings legten die Gastgeber vor 6420 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle erst im zweiten Abschnitt ihre Angriffs-Schwächen weitestgehend ab. Auffälligster Füchse-Profi war Neuzugang Jacob Holm. Der spielfreudige 22-Jährige steuerte acht Tore zum verdienten Erfolg bei.

Die Füchse fanden mit längerer Anlaufzeit in die Partie. Nach zehn Minuten führten die Gastgeber 6:3. Das brachte aber nicht die nötige Sicherheit. Immer wieder luden die Berliner den Gegner mit Ballverlusten und ungenauen Abspielen zum Gegenstoß ein. Im Angriffsspiel hakte bei den personell geschwächten Hauptstädtern. Nationalspieler Fabian Wiede und Kreisläufer Johan Koch fehlten neben den vier Langzeitverletzten immer noch. Allein der Siebenmeter-Treffersicherheit des Youngsters Fredrik Simak und der Dynamik von Holm war die 16:14-Halbzeitführung zu verdanken. Der Däne traf innerhalb von 18 Sekunden in der Schlussminute per Doppelschlag zum Zweitore-Vorsprung.

In der zweiten Hälfte agierten die Füchse wesentlich konzentrierter und energischer. Sie zwangen Minden immer häufiger zu Fehlern, die sie eiskalt ausnutzten. Beim Stand von 23:18 nahmen die Gäste eine Auszeit (45.). Das brachte aber nicht den gewünschten Effekt. Die Gastgeber kontrollierten weiter das Geschehen und kamen nicht mehr in Gefahr.