Hanning lüftet das Geheimnis der bunten Pullover

Berlin (dpa) - Triste Kleidung ist nicht sein Ding. "Ich werde auch bei der EM und der nächsten WM wieder bunte Pullover tragen", kündigte Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes, in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit "t-online.de" an: "Und glauben Sie mir, es wird brutal."

Bei der WM im Januar in Deutschland und Dänemark war der 51-Jährige mit seinem schrillen Outfit aufgefallen. "Das Foto, auf dem ich vor der Pressekonferenz den bunten Pullover trage und hinter mir die DHB-Führung im Anzug läuft, war purer Slapstick." Diesen Pullover habe er im Sonderangebot in Portugal gefunden. Hanning, der auch Geschäftsführer des Bundesligisten Füchse Berlin ist, sagte: "Meine Freundin hat damals im Urlaub zu mir gesagt, dass ich mir den nie kaufen würde. Doch ich habe ihn gekauft und direkt angezogen. Das war kein Kalkül. Ich fand es amüsant, wie manche sich die Mäuler zerrissen haben."