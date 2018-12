Handball-WM: 93 Prozent der Karten für Berlin verkauft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der Deutsche Handballbund ist mit dem Kartenverkauf für die Heim-Weltmeisterschaft 2019 sehr zufrieden. Für Berlin, Ort der deutschen Vorrundenspiele, seien bislang 93 Prozent der verfügbaren Tickets verkauft worden, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Freitag in der Hauptstadt. "In München ist unsere Idee aufgegangen, in eine Region zu gehen, die handballhungrig ist." Für den Spielort der Gruppe B ohne deutsche Beteiligung seien mehr als 70 Prozent der Karten vergeben. "Das ist in der Tat sensationell. Durch viele, viele Maßnahmen ist das beim Publikum sehr angekommen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning zum bisherigen Zuspruch.

Die Vorrunde der Handball-Weltmeisterschaft (10.-27. Januar) findet in Berlin und München sowie den dänischen Städten Kopenhagen und Herning statt. Die Hauptrunde wird in Köln und Herning ausgetragen, nach den Halbfinals in Hamburg geht es erneut in Herning um den Titel.