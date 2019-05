Füchse starten Endspurt gegen Rhein-Neckar Löwen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Für die Füchse Berlin beginnt in der Handball-Bundesliga der Saison-Endspurt. Das erste von noch drei Spielen steht am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle gegen die Rhein-Neckar Löwen (13.30 Uhr) an. "Wir wollen noch so viele Punkte holen, wie es geht, um einen internationalen Platz zu sichern", sagte Nationalspieler Fabian Wiede zur Zielsetzung.

Momentan sind die Füchse Sechster. Der fünfte und sechste Rang berechtigen zur Teilnahme am EHF-Pokal. "Wir können es noch aus eigener Kraft schaffen", sagte Trainer Velimir Petkovic. Bei den Minuspunkten liegen die Berliner gleichauf mit Melsungen (5.) und dem Bergischen HC (7.). Die Füchse haben allerdings das schwierigste Restprogramm des Trios. "Nicht ganz so harte Gegner wären natürlich einfacher", sagte deshalb Wiede. Die Berliner müssen unter anderem noch zum Tabellenführer Flensburg.

Die Heimspiele müssen deshalb unbedingt gewonnen werden. Gegen die Löwen wird das aber kein leichtes Unterfangen. "Die werden hochmotiviert sein", sagte Petkovic. Vergangene Saison verspielte der aktuelle Tabellendritte in Berlin die Meisterschaft, im Dezember scheiterten sie an selber Stätte im Pokal. "Auch die wissen, dass es für sie bei uns nicht einfach wird", sagte Wiede.

Die Heimbilanz der vergangenen Spiele gegen die Löwen bestätigt das. In den vergangenen vier Heimspielen gingen die Berliner dreimal als Sieger vom Feld. "Die wollen sicherlich einiges gut machen und den Bann brechen", sagte Nationalspieler Wiede. Ein Heimerfolg würde den Hauptstadtclub einen großen Schritt voran bringen. Dann "könnten wir schon mit einem Bein in Europa stehen", glaubt Petkovic.