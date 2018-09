Füchse Berlin verlieren Heimspiel gegen Meister Flensburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin haben am dritten Spieltag in der Handball-Bundesliga ihre zweite Saisonpleite kassiert. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner vor 6371 Zuschauern nach einer schwachen zweiten Halbzeit Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt mit 25:30 (16:14). Beste Berliner Werfer waren Frederik Simak mit sechs und Jacob Holm mit vier Treffern.

Die Füchse mussten neben ihren Langzeitverletzten erneut auch auf Nationalspieler Fabian Wiede verzichten. Dafür konnte Kreisläufer Johan Koch überraschend doch wieder mitwirken. Die Berliner begannen hellwach und sehr engagiert. Schell lag man 4:1 in Führung. Die Gäste brauchten einige Zeit, um in die Partie zu finden.

Mitte der ersten Halbzeit bekamen die Füchse gegen die aggressive Flensburger Deckung dann zusehends Probleme. Das führte zu einigen schnellen Tempogegenstößen und plötzlich lagen die Berliner 10:11 (19. Minute) zurück. Die Hauptstädter ließen sich jedoch nicht beeindrucken und holten sich zur Halbzeit die Führung wieder zurück (16:14).

Nach der Pause riss jedoch der Faden im Berliner Spiel. In der Offensive leisteten sie sich zu viele Fehler und die Gäste kamen so immer wieder zu einfachen Toren. Die routinierten Flensburger nutzten diese Schwächephase und zogen Mitte der zweiten Halbzeit auf 25:21 davon. Das war die Vorentscheidung, weil die Füchse nun keine Mittel mehr fanden in die Partie zurück zu finden. Am Ende fiel die Niederlage deutlicher aus, als es die Partie lange Zeit war.