Füchse Berlin verlieren auch bei Hannover-Burgdorf

Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga auch ihr zweites Auswärtsspiel des Jahres verloren. Am Donnerstagabend unterlag das Team von Trainer Velimir Petkovic trotz zeitweiliger Sechs-Tore-Führung bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 25:26 (15:10). Trotzdem bleiben die Berliner Tabellenfünfter. Bester Füchse-Werfer war Jacob Holm mit sechs Toren.

Einen ersten Schock mussten die Füchse schon nach 29 Sekunden verkraften. Im Angriff rutschte Paul Drux unglücklich weg und hielt sich danach lange schmerzverzerrt das linke Knie. Er musste zunächst raus. Drux kam zwar später kurz zurück, wirkte aber gehemmt. Aber auch ohne den Nationalspieler fanden die Berliner gut ins Spiel. Dank einer guten Deckung und einem starken Silvio Heinevetter im Tor, der zahlreiche Paraden zeigte, führten die Gäste nach elf Minuten 7:3.

Hannover agierte mit einer sehr offensiven Deckung, doch durch ihre individuelle Klasse fanden die Füchse-Spieler immer wieder Lücken. Bis auf eine kleine Schwächephase, in der die Gastgeber bis auf zwei Treffer herankamen (8:10), beherrschten die Berliner die erste Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel zog bei den Füchsen aber wieder der Schlendrian ein. Zahlreiche offene Würfe wurden vergeben. In sieben Minuten gelang nur ein Tor. In der 39. Minute konnte Hannover so zum 17:17 ausgleichen. Nun war es wieder eine offene Partie, in der die Entscheidung erst in der hitzigen Schlussphase fiel. Knapp zwei Minuten vor Ende ging Hannover wieder 26:25 in Führung. Sekunden vor Ende landete der Wurf von Fabian Wiede zum Ausgleich nur am Pfosten.