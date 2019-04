EHF-Pokal: Hannovers Handballer verpassen Einzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lni) - Die Handballer des TSV Hannover-Burgdorf haben erwartungsgemäß den Einzug ins Halbfinale des EHF-Pokals verpasst. Eine Woche nach der deutlichen 26:34-Niederlage im Hinspiel verloren die Niedersachsen am Sonntag auch die zweite Partie bei den Füchsen Berlin mit 28:30 (11:18). Auch im zweiten Aufeinandertreffen zwischen beiden Bundesliga-Clubs dominierten die Berliner von Beginn an. Zur Pause lagen die Füchse mit sieben Tore vorn. Hannover kam im zweiten Durchgang besser in die Partie, konnte allerdings am Ende nur noch die Niederlage im Rahmen halten. Timo Kastening war mit neun Toren erfolgreichster Schütze für "Recken".