Cup-Verteidiger Füchse unterliegt Aalborg mit 29:31

Aalborg (dpa/bb) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist mit einer Niederlage in den EHF-Pokal gestartet. Der Cup-Verteidiger unterlag am Samstag beim dänischen Vertreter Aalborg Handbold mit 29:31(13:13). Die knappe Niederlage lässt den Füchsen für das Rückspiel am 25.11. in der Max-Schmeling-Halle aber noch alle Möglichkeiten, die Gruppenphase zu erreichen. Hans Lindberg war mit sieben Toren bester Füchse-Schütze. Bjarki Elisson steuerte beim von Personalsorgen geplagten Hauptstadtclub sechs Treffer bei.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging der Tabellenführer der dänischen Liga Mitte der ersten Halbzeit mit 7:4 in Führung. Doch die kampfstarke Füchse-Rumpfmannschaft schloss mit einem 4:1-Lauf wieder auf. Kurz darauf gelang Elisson gar die 9:8-Führung (21.).

Die Füchse kamen schlecht aus der Pause. Im Angriff ließen sie Chancen liegen, und Aalborg nutzte das zur 20:17-Führung (36.). Die Gastgeber behielten die Kontrolle und lagen Mitte der zweite Hälfte mit 24:20 vorn. In dieser Phase gelangen den Füchsen kaum gute Angriffs-Aktionen. Aalborg traf hingegen konstant.

Die Füchse bewiesen indes Moral und kamen mit einer Reihe von verwandelten Siebenmetern und einigen Tempogegenstößen zum 26:26 (50.). Am Ende mussten sich die Berliner aber knapp geschlagen geben.