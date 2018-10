Bänder gerissen: Füchse-Linksaußen Struck fällt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Doha (dpa) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss für längere Zeit auf Linksaußen Kevin Sruck verzichten. Der 21-Jährige riss sich am Dienstag im Viertelfinale der inoffiziellen Club-WM in Doha alle Bänder im Sprunggelenk. "Das ist wirklich bitter. Uns erreicht täglich eine neue Hiobsbotschaft", kommentierte Manager Bob Hanning am Mittwoch die Struck-Verletzung: "Ohne unsere gute Nachwuchsarbeit wären wir längst am Ende." In dieser Spielzeit musste der EHF-Pokalsieger bereits mehrfach verletzte Spieler ersetzen.

Hanning kündigte an, Junioren-Nationalspieler Tim Matthes ab dem Bundesligaspiel am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen in den Profikader hochzuziehen. "Er wird uns im Kalenderjahr 2018 auf der Linksaußen-Position unterstützen", sagte der Füchse-Macher. In Doha kehrte immerhin Neuzugang Mijajlo Marsenic nach seiner Handverletzung zurück auf den Platz.