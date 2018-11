DHB-Pokal: Buxtehuder SV mit Respekt vor Gegner Bensheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Nach dem frühen Aus im EHF-Cup will Handball-Bundesligist Buxtehuder SV im nationalen Pokalwettbewerb eine Runde weiterkommen. Mit Blick auf das Achtelfinale beim Ligakonkurrenten HSG Bensheim/Auerbach am Samstag (17.30 Uhr) warnte Trainer Dirk Leun jedoch: "Bensheim beginnt derzeit mit seinen spielstarken Spielerinnen in der Startformation, die in der Deckung und im Angriff sehr beweglich und agil sind."

Der BSV hatte Bensheim zum Saisonauftakt in eigener Halle zwar mit 31:25 besiegen können, doch Leun betonte: "Das erste Punktspiel sollte nicht zu hoch bewertet werden." Das klare Ziel aber sei das Weiterkommen, sagte Leun, der im Kampf um den Einzug in die Runde der besten acht Teams um den Einsatz von Jessica Oldenburg (Innenbandzerrung) bangt. "Es wäre wichtig, sie mit ihrer Erfahrung dabei zu haben." Paula Prior fehlt aufgrund eines Problems mit der Achillessehne weiterhin.