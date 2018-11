Buxtehuder SV dank Torfrau Peveling im Pokal weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buxtehude (dpa/lno) - Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben das Viertelfinale im DHB-Pokalwettbewerb erreicht. In der Runde der besten 16 Mannschaften setzte sich das Team von Trainer Dirk Leun am Samstag beim Bundesligakonkurrenten HSG Bensheim/Auerbach mit 29:25 (15:13) durch. Der BSV führte nach 40 Minuten bereits mit 22:15, musste dann aber zittern. Vor allem Torhüterin Antje Peveling hatte mit insgesamt 13 Paraden maßgeblichen Anteil am Weiterkommen ihres Teams.

"Wir haben die Nerven bewahrt und das positive Ende für uns. Dieser Sieg gibt Selbstvertrauen und hilft uns in unserer Entwicklung", sagte Leun. Beste Werferin war Lone Fischer mit neun Toren. Das Viertelfinale wird am Mittwoch nach der Punktspielpartie des BSV bei Borussia Dortmund ausgelost.