Balingen (dpa/lsw) - Rückraumspieler Lars Friedrich vom Bundesliga-Aufsteigers HBW Balingen-Weilstetten wird vereinsintern in das Drittliga-Team des Vereins wechseln. Dies teilte der Handball-Club am Montag mit. Der 34-jährige Linkshänder hatte in der vergangenen Saison alle 38 Ligaspiele in der 2. Handball-Bundesliga für die Balinger absolviert.