Thüringer HC startet mit klarem Heimsieg in neue Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Langensalza (dpa/th) - Nach dem Gewinn des Supercups sind die Handballerinnen des Thüringer HC mit einem klaren Heimsieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Der deutsche Meister setzte sich am Samstag vor 934 Zuschauern in der Salza-Halle gegen den TV Nellingen mit 40:24 (19:15) durch. Vor allem Neuzugang Emily Bölk überzeugte als beste THC-Werferin mit zwölf Toren.

Das Team von Coach Herbert Müller begann engagiert, vor allem Bölk zeichnete sich mit fünf Treffern in den ersten zehn Minuten aus. In der Abwehr packten die Gastgeberinnen energisch zu und kamen so zu zahlreichen Ballgewinnen. Weil sie aber nicht alle Chancen konsequent nutzen und auch zum Ende des erstes Durchgangs in der Defensive etwas nachließen, hielt Nellingen den Rückstand zur Pause noch in Grenzen. Nach dem Wiederanpfiff legte der THC dann mit einem 8:2-Lauf auf 27:17 (40.) die Vorentscheidung für den klaren Sieg. Vor allem Bölk war kaum zu stoppen.