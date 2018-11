THC nach Unentschieden auf Hauptrunden-Kurs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa) - Der Thüringer Handballclub hat sich am Samstag gegen RK Krim ein 26:26 (14:16) erkämpft und damit die Minimalchance auf den Einzug in die Hauptrunde der Champions League gewahrt. Beste Werferin war Saskia Lang mit sieben Treffern.

Kirsztina Triscuik erzielte den ersten Treffer der Partie. Nach acht Minuten führten die Thüringerinnen mit 5:2, die Ukrainerinnen kamen aber besser ins Spiel und glichen aus (15.). In der Offensive taten sich die Hausherrinnen sehr oft schwer, sodass die Gäste aus Ljubljana die Partie zum 12:10 drehen konnten. Der THC ließ im Angriff einfach zu viele Chancen ungenutzt, ganze neun Chancen ließ der THC in der ersten Hälfte liegen.

Die Sloweninnen kamen besser aus der Kabine und erhöhten auf 17:14. Im nächsten Angriff verletzte sich Kirsztina Triscuik schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Team von Trainer Herbert Müller ließ sich von dem Ausfall nicht beirren, verkürzte stattdessen auf 16:17 (36.). Zwar blieben die Gäste in Führung, doch der amtierende deutsche Meister gab nicht auf. Es entwickelte sich ein hochspannender Krimi, in dem die Thüringerinnen immer wieder einem größeren Vorsprung trotzten. 30 Sekunden vor Spielende erzielte Kapitänin Iveta Luzumova per Siebenmeter den wichtigen 26:26-Ausgleich.