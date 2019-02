Handball - Altenholz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel will nach Informationen der "Kieler Nachrichten" (Donnerstag) den Tschechen Pavel Horak verpflichten. Der 36-Jährige spielt derzeit beim Champions-League-Teilnehmer Meshkov Brest in Weißrussland. Er soll dem Zeitungsbericht zufolge in der kommenden Saison die Abwehrstrategen Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler entlasten. Der künftige THW-Trainer Filip Jicha und Horak kennen sich unter anderem noch aus gemeinsamen Zeiten in der tschechischen Nationalmannschaft.

Kiels sportlicher Leiter Viktor Szilagyi äußerte sich nicht zu einem möglichen Wechsel des Routiniers. "Wir halten Ausschau nach einem erfahrenen Abwehrspieler, der uns sofort helfen kann - allerdings aufgrund der Verletzung von Gisli Kristjánsson auch im Angriff", sagte Szilagyi der Zeitung. Der 19 Jahre alte Rückraumspieler Kristjánsson aus Island hatte sich bei der WM im Januar verletzt.

Horak spielte bereits insgesamt neun Jahre in der Bundesliga für Frisch Auf Göppingen (2007-2013), die Füchse Berlin (2013-2015) und beim HC Erlangen (2015-2017). 2017 wechselte er nach Weißrussland.