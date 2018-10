Golf-Turnier in Spanien unterbrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sotogrande (dpa) - Das Golfturnier des spanischen Ryder-Cup-Siegers Sergio Garcia im Luxusressort Sotogrande kann wegen eines Unwetters erst am Montag zu Ende gespielt werden. Dies teilten die Veranstalter nach zahlreichen Unterbrechungen mit.

Bereits an den ersten drei Tagen war das mit zwei Millionen Euro dotierte Event der European Tour immer wieder von heftigen Gewittern gestoppt worden, so dass die vierte Runde auf dem Golf Club Valderrama bereits ersatzlos gestrichen worden war.

In der dritten Runde führte Gastgeber Garcia, der im September mit dem Team Europa in Paris den berühmten Vergleich gegen die USA gewann, das Leaderboard in Andalusien an. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer lag zum Zeitpunkt der Zwangspause auf einem guten sechsten Rang. Bereits am Vortag hatten die Veranstalter darauf hingewiesen, dass möglicherweise auch am Montag auf einem der berühmtesten Golfplätze Europas gespielt werden müsse.