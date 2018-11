Wolfsburgs Frauen in der Königsklasse gegen Lyon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nyon (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg treffen im Viertelfinale der Champions League auf Titelverteidiger Olympique Lyon.

Neben der Neuauflage des Finals von 2018 (4:1 nach Verlängerung für Lyon) hatte der FC Bayern München mit Gegner Slavia Prag mehr Glück. Dies ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon. Der VfL muss am 20. oder 21. März 2019 zuerst in Frankreich beim Verein von Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan antreten, am 27./28. März steigt das Rückspiel in Wolfsburg. Der FC Bayern startet in die Runde der letzten Acht in Prag. Eine Woche später geht es in München um den Einzug ins Halbfinale.

Setzen sich die Münchnerinnen durch, würde im Semifinale (20./21. und 27./28. April) der Gewinner aus der Partie FC Barcelona und dem norwegischen Team Lillestrøm SK Kvinner warten. Wolfsburg hätte es bei einem Viertelfinal-Sieg mit dem LFC Chelsea oder Paris St. Germain zu tun. Das Finale findet am 18. Mai 2019 in Budapest statt.