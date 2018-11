Werder-Oldie Pizarro vor Wiedersehen mit den Bayern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Stürmer-Legende Claudio Pizarro von Werder Bremen glaubt fest daran, dass sein früherer Verein Bayern München seine Krise in der Fußball-Bundesliga überwindet.

"Ich weiß, dass sie momentan eine schwierige Phase haben, aber die vergeht auch wieder. Ich bin davon überzeugt, dass sie es aus dem Tief wieder heraus schaffen", sagte der 40-Jährige in einem Interview des Onlineportals "t-online.de". "In München ist nun mal viel Druck da, von Außen, von der Presse. Aber das müssen sie eigentlich gewohnt sein."

Pizarro spielt an diesem Samstag (15.30 Uhr) mit Werder gegen den FC Bayern. Seit seinem Wechsel nach Deutschland im Sommer 1999 spielte der Peruaner insgesamt neun Jahre für den deutschen Rekordmeister und aktuell bereits zum vierten Mal für die Bremer.

Ob er seine Karriere nach dieser Saison tatsächlich beendet, ist immer noch nicht definitiv entschieden. "Zu Saisonbeginn habe ich angekündigt, dass das mein letztes Jahr wird", sagte Pizarro. "In meinem Kopf habe ich mich darauf eingestellt, es muss also etwas Besonderes passieren, dass ich mich da noch mal umstelle. Und dann weiß ich auch noch nicht, wie ich mich körperlich fühlen werde. Momentan läuft alles gut, aber in sechs Monaten?"