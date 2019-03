Vor schwangeren Freundin: Poulsen mit Dreierpack

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Den Spielball wollte Yussuf Poulsen nicht mehr hergeben. Er bekommt einen besonderen Platz. Immerhin symbolisiert der Ball die Vorfreude auf die Geburt seines Jungen Ende September - und natürlich erinnert er an den Dreierpack beim furiosen 5:0 gegen Hertha BSC.

"Er steht für beides", meinte der 24 Jahre alte Däne von RB Leipzig. Am Samstagabend hatte bei ihm einfach alles gepasst: Die schwangere Freundin Maria saß erstmals wieder auf der Tribüne in der Red Bull Arena, nachdem laut Poulsen "die Übelkeit" zuletzt einen Besuch verhinderte. Dann traf ihr Liebster nach Belieben: mit Abstauber, Schlenzer und Heber.

Dank des Dreierpacks kletterte er mit 15 Treffern auf Rang drei der Torschützenliste - Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat 19. Selbst die Torjägerkrone ist für Poulsen, dessen Vertrag gerade vorfristig bis 2022 verlängert wurde, noch drin. "Vielleicht, dann muss ich in den nächsten sieben Spielen auch viele Tore machen", betonte er.

Im Team ist er anerkannt wie kaum ein anderer. Er spielte schon zu Zweitligazeiten in Leipzig, rackert, kämpft und behauptet die Bälle. "Er hat in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, was er für eine Entwicklung genommen hat. Im Spiel mit dem Ball und auch gegen den Ball ist er eine Maschine", sagte RB-Kapitän Willi Orban.