Vier Tage vor Duell mit Hoffenheim: Lyon spielt 1:1

Lyon (dpa) - Olympique Lyon ist vier Tage vor dem Duell in der Champions League gegen 1899 Hoffenheim in der ersten französischen Fußball-Liga nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen.

Houssem Aouar brachte das Team von Trainer Bruno Génésio gegen Girondins Bordeaux in der 45. Minute in Führung. 17 Minuten vor dem Ende glich Andreas Cornelius für die Gäste aus.

In der Königsklasse liegt Lyon in Gruppe F vor dem Spiel gegen die Kraichgauer am Mittwoch mit fünf Punkten auf dem zweiten Rang. Hoffenheim ist Dritter und hat drei Zähler Rückstand auf Olympique.