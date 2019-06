USA beenden Gold-Cup-Gruppenphase mit drittem Sieg in Folge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kansas City (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat beim Gold-Cup-Turnier den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Das Team von Trainer Gregg Berhalter gewann sein abschließendes Gruppenspiel gegen Panama knapp mit 1:0 (0:0).

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Jozy Altidore in der 66. Minute per Fallrückzieher für die Führung der Amerikaner. Für den 29 Jahre alten Stürmer von Major League Soccer Club Toronto FC war es das erste Tor bei diesem Turnier. Durch den Erfolg sicherten sich die US-Boys den Gruppensieg in Gruppe D. Ungeschlagen und mit einer Torbilanz von 11:0 haben sich die USA für die K.o.-Runde beim Kontinentalwettbewerb qualifiziert.

Im Viertelfinale trifft der Titelverteidiger am Sonntag auf die Auswahl Curaçaos. Die Nationalelf Panamas konnte sich als Gruppenzweiter ebenfalls für das Viertelfinale qualifizieren. Das Team aus Mittelamerikaner bekommt es am Sonntag mit Jamaika zu tun.