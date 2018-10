U21: Richter, Müller, Anton und Serdar fallen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die U21-Nationalmannschaft muss für die kommenden Länderspiele auf den Augsburger Stürmer Marco Richter, den Mainzer Torhüter Florian Müller, Waldemar Anton von Hannover 96 und den Schalker Suat Serdar verzichten.

Der 20-jährige Müller zog sich in der vergangenen Woche eine Adduktorenverletzung zu und musste bereits zum dritten Mal nach einer Nominierung für die U-Nationalmannschaft absagen.

Für die beiden abschließenden EM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am 12. Oktober in Ingolstadt und Irland vier Tage später in Heidenheim nominierte Trainer Stefan Kuntz Defensivspieler Robin Koch vom SC Freiburg, Torhüter Nils Körber und Stürmer Johannes Eggestein von Werder Bremen nach, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte. Der 21 Jahre alte Körber ist derzeit von Hertha BSC an den VfL Osnabrück ausgeliehen.