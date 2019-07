U21-Europameisterschaft 2021 erstmals mit 16 Mannschaften

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Udine (dpa) - Die U21-Europameisterschaft wird ab der kommenden Auflage im Jahr 2021 erneut reformiert. Das Fußball-Turnier in Ungarn und Slowenien wird dann erstmals mit 16 Teams ausgetragen statt wie bisher mit zwölf.

Die Mannschaften werden in vier Vierergruppen eingeteilt, die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, das dann zusätzlich ausgetragen wird. Danach finden wie gewohnt die Halbfinals und das Endspiel als weitere Runden statt.

Am bisherigen Turniermodus mit drei Vierergruppen und dem direkt anschließenden Halbfinale hatte es viel Kritik gegeben. So hatte etwa Gastgeber Italien in diesem Jahr mit sechs Punkten nach zwei Spielen als bester Gruppenzweiter noch auf ein Weiterkommen gehofft. Ein 0:0 zwischen Frankreich und Rumänien zwei Tage später reichte den beiden beteiligten Teams dann aber zum Weiterkommen und bedeutete für Italien das Aus. Der Vergleich zwischen den Gruppenzweiten mit nicht zeitgleich stattfindenden Partien wurde als ungerecht kritisiert.