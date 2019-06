Tuchels PSG gastiert in Dresden und Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Thomas Tuchels Starensemble Paris Saint-Germain gastiert in der Saisonvorbereitung bei den Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden und 1. FC Nürnberg.

Die Millionen-Truppe um Weltmeister Kylian Mbappé und den deutschen Nationalspieler Julian Draxler tritt am 16. Juli (20.20 Uhr) im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion an. Bei den Franken kommt es dann am 20. Juli (18.30 Uhr) im Max-Morlock-Stadion zur Generalprobe für den Erstliga-Absteiger vor dem Start in die neue Saison. Die Spieltermine teilten beide Clubs am Freitag mit.

Wie die Nürnberger mitteilten, hat PSG zugesichert, mit der bestmöglichen Mannschaft nach Nürnberg zu kommen. Der FCN startet am letzten Juli-Wochenende mit einem Auswärtsspiel in Dresden in die Mission Erstliga-Rückkehr.