Trotz Feuers: Partie von Union gegen St. Pauli findet statt

Berlin (dpa) – Das Feuer im Stadion An der Alten Försterei wird keine direkten Auswirkungen auf die Partie von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli haben.

"Wir konnten trotz des Feuers ganz normal trainieren", sagte Trainer Urs Fischer vor dem Spiel seines Teams gegen den Tabellenführer am Sonntag (13.30 Uhr).

Am Donnerstagabend war im ersten Obergeschoss der Haupttribüne ein Kühlschrank in Brand geraten, die Spielstätte der Köpenicker war stark verraucht. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, es gab keine Verletzten.

"Der Austragung des Spiels steht nichts im Wege. Jetzt bringen wir alles in Ordnung, machen schön sauber und lüften", sagte Union-Pressesprecher Christian Arbeit am Freitag. Alle Prüfungen seien abgeschlossen, das Gebäude sei wieder freigegeben. "Wir bitten schon mal bei denen um Verständnis, die am Sonntag im Hause sein werden. Es wird an der einen oder anderen Stelle spürbar sein, dass es keine ganz normale Spieltagsvorbereitung war."