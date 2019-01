Tottenham scheitert an Crystal Palace - Chelsea weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

London (dpa) - Ohne seine Offensivstars Harry Kane, Dele Alli und Heung-Min Son hat Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur innerhalb einer Woche die zweite Titelchance verspielt.

Beim Londoner Lokalrivalen Crystal Palace unterlagen die Spurs unglücklich mit 0:2 (0:2) und schieden in der vierten Runde aus dem englischen FA Cup aus.

Connor Wickham (9. Minute) und Andros Townsend (34.) per Strafstoß erzielten im Selhurst Park die Tore für Palace. Die über weite Strecken spielbestimmenden Spurs scheiterten immer wieder vor dem Tor und sogar vom Elfmeterpunkt. Kieran Trippier vergab in der 44. Minute einen Strafstoß, den er links neben das Tor schoss. Bereits am Donnerstag war Tottenham im Halbfinal-Rückspiel des Ligapokals beim FC Chelsea nach Elfmeterschießen ausgeschieden.

Son wird nach seiner Teilnahme an der Asienmeisterschaft, wo er mit Südkorea schon im Viertelfinale scheiterte, in der kommenden Woche zurück in London erwartet. Kane und Alli sind länger verletzt. Das Duo wird erst Anfang März zurückerwartet und im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den BVB am 13. Februar im Wembley-Stadion fehlen.

Chelsea erreichte auch im FA Cup problemlos die nächste Runde. Die Blues setzten sich zuhause an der Stamford Bridge mit 3:0 (1:0) gegen den Zweitligisten Sheffield Wednesday durch. Dem Brasilianer Willian (26./Foulelfmeter/83.) gelang dabei ein Doppelpack. Außerdem traf der vom FC Bayern umworbene Callum Hudson-Odoi (64.). Neuzugang Gonzalo Higuain gab sein Debüt für Chelsea und stand in der Startelf.