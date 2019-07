Titelfavorit Mexiko erreicht Finale beim Gold Cup

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Phoenix (dpa) - Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Gold-Cup-Turnier das Finale erreicht. Der Titelfavorit gewann das Halbfinale des Kontinentalwettbewerbs gegen Haiti 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung.

Mexikos Raúl Jiménez sorgte per Foulelfmeter in der 93. Minute für die Entscheidung. Das Team von Trainer Gerardo Martino zog erstmals seit dem Titelgewinn 2015 ins Finale ein.

Im Endspiel am 7. Juli trifft Mexiko auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen den USA und Jamaika. Die Neuauflage des Endspiels von 2017 in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee steht in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) auf dem Programm.