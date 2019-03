Tedesco darf vorerst auf Schalkes Trainerbank bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Die Worte des neuen Sportvorstandes Jochen Schneider am Vortag hatten schwer nach Abschied geklungen, doch Trainer Domenico Tedesco bekommt beim abstiegsbedrohten Fußball-Vizemeister Schalke 04 offenbar eine weitere Schonfrist.

Nach übereinstimmenden Medienberichten bleibt der 33-Jährige vorerst Coach der Königsblauen und erhält zumindest noch das Liga-Spiel am Samstag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky) als Bewährungsprobe.

Das ist demnach das überraschende Ergebnis einer Krisensitzung der Schalke-Bosse am Mittwochabend. Der Verein war zunächst nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen und verbot sämtliche Film- und Fotoaufnahmen auf dem Gelände. Schalke hat die vergangenen fünf Pflichtspiele mit insgesamt 21 Gegentoren verloren. Das 0:7 am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City war der triste Tiefpunkt der Krise. Am Morgen leitete Tedesco dennoch das nicht-öffentliche Training.

Als Tedesco bei Schneiders Vorstellung am Dienstag vergangener Woche trotz des vorherigen 0:4 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf das Vertrauen ausgesprochen bekam, war diese Jobgarantie von vornherein für die drei Spiele in Bremen (2:4), Manchester und gegen Leipzig gedacht. Die Art und Weise der höchsten Niederlage eines deutschen Vereins in der Champions League animierte die Bosse aber zum Nachdenken.

"Wir können nach dem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die nächsten Stunden nutzen, um das intern zu besprechen und werden uns morgen erklären", hatte Schneider am Mittwoch am Flughafen in Manchester gesagt. Auf die Nachfrage, ob der Trainer eine Jobgarantie für das Leipzig-Spiel bekomme, antwortete der Sportvorstand ausweichend: "Wo gibt es Garantien? Nicht mal die Deutsche Bank garantiert irgendwas." Das deuteten viele so, als sei Tedescos Entlassung besiegelt.

Nun darf der zweitjüngste Trainer der Liga am Samstag wohl noch einmal auf der Schalker Bank sitzen. Gegen den Tabellendritten sollte er aber dringend gewinnen. Auf den Abstiegs-Relegationsplatz hat Schalke nur noch vier Punkte Vorsprung. Und nach dem Leipzig-Spiel bietet die Länderspiel-Pause Zeit für einen Wechsel. Direkt danach muss Schalke dann zum Vorletzten Hannover 96.