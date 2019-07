Talent Amaechi hofft auf HSV-Debüt gegen Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Jungstürmer Xavier Amaechi sieht seinen Wechsel von Arsenal London zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV als hilfreich für seine Entwicklung an. "Hier werde ich das erste Mal alleine wohnen. Dazu muss ich auch eine neue Sprache lernen. Ich denke, Hamburg wird mir helfen, mich auch als Person weiterzuentwickeln", sagte der 18 Jahre alte Außenbahnspieler. Er liebe die Stadt wie auch die Menschen in Hamburg. "Für mich war von Anfang an klar, dass ich zum HSV wollte", sagte der schnelle und technisch versierte Profi, für den der HSV 2,5 Millionen Euro an Arsenal überwiesen haben soll.

Der Engländer könnte sein Debüt im HSV-Dress bereits am Montag im Spiel beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg geben. "Sein Tempo würde uns sicherlich nicht schaden", sagte Trainer Dieter Hecking. Bislang spielte Amaechi mit der U23-Mannschaft von Arsenal London in der Premier League 2. "Die 2. Liga in Deutschland ist sehr stark, vor allem physisch", meinte der 1,79 Meter große Linksfuß.