Superstar Messi kehrt ins Nationalteam zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buenos Aires (dpa) - Nach monatelanger Abwesenheit kehrt Fußball-Weltstar Lionel Messi in die argentinische Nationalmannschaft zurück.

Nationaltrainer Lionel Scaloni nominierte den Offensivspieler vom FC Barcelona für die kommenden Länderspiele. Argentinien tritt am 22. März in Madrid gegen Venezuela und am 26. März gegen Marokko in Tanger an. Messi war seit dem Achtelfinal-Aus bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland im vergangenen Jahr nicht mehr für das argentinische Nationalteam aufgelaufen.