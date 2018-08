Stindl bleibt Gladbach-Kapitän - Sommer Stellvertreter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Lars Stindl bleibt in der neuen Saison Kapitän beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 29-Jährige ist bereits seit 2016 Spielführer der Gladbacher. Als sein Vertreter wurde der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer von Trainer Dieter Hecking bestimmt.

Dies teilte die Borussia mit. Der 29-jährige Sommer wird die Gladbacher in der DFB-Pokalpartie beim Bremer Oberligisten BSC Hastedt am Sonntag (18.30 Uhr) anführen, da sich Stindl nach seiner Kapsel- und Bandverletzung noch im Aufbautraining befindet. Auch in den ersten Bundesliga-Spielen wird Sommer die Binde tragen.