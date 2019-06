Spanien als erste U21 im EM-Halbfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bologna (dpa) - Spaniens U21-Nationalmannschaft hat als erstes Team das Halbfinale bei der EM in Italien und San Marino erreicht.

Gastgeber und Rekordsieger Italien beendete die Gruppe A dagegen trotz eines 3:1 (1:0) gegen Belgien nur auf dem zweiten Platz und muss hoffen, als bester der drei Gruppenzweiten noch den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen. Spanien zog durch ein 5:0 (3:0) gegen Polen und den gewonnenen direkten Vergleich ins Halbfinale ein.

Spanien, Italien und Polen lagen nach drei Spielen mit je sechs Zählern gleichauf. Da im Dreiervergleich aber Spanien vor Italien lag, sind die Polen ausgeschieden. Letzter der Gruppe wurde Belgien, das in allen drei Spielen Niederlagen kassierte. Italien hat aber nur relativ geringe Chancen auf die K.o.-Runde, da in Gruppe C schon vor dem letzten Spieltag zwei Teams je sechs Punkte gesammelt haben.

Für die überlegenen Spanier trafen Pablo Fornals (17. Minute), Mikel Oyarzabal (35.), Fabian (39.), Dani Ceballos (71.) und der frühere Wolfsburger Borja Mayoral (90.). Italien traf gegen Belgien durch Nicolo Barella (44.), Patrick Cutrone (53.) und Federico Chiesa (89.). Den Belgiern gelang in der Schlussphase nur noch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Yari Verschaeren (79.). In der Nachspielzeit sah zudem Isaac Mbenza die Gelb-Rote Karte (90.+3).