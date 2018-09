Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Shootingstar Hendrik Weydandt vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 will sich nicht mit Miroslav Klose vergleichen lassen.

"Miro Klose ist ein wahnsinnig netter Vergleich, der aber viel zu hoch gegriffen ist", sagte Weydandt in Hannover. An Tag zuvor hatte der 23-Jährige seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Wie einst der spätere Weltmeister Klose wurde auch Weydandt nie im Jugendbereich eines Proficlubs ausgebildet und spielte vor dem Sprung in die Bundesliga im Männerbereich zunächst in unteren Amateurligen.

"Ich sehe schon die Parallelen. Aber Miro hat alles erreicht, was er erreichen konnte. Das wäre vermessen, sich damit vergleichen zu lassen", sagte Weydandt, der bis vor vier Jahren noch in Kreisliga gespielt hatte. Vor der Saison war er vom Nord-Regionalligisten Germania Egestorf/Langreder aus dem niedersächsischen Barsinghausen zu 96 gewechselt. Dort war der Angreifer nur für das Viertliga-Team vorgesehen. In der Vorbereitung überzeugte Weydandt indes so sehr, dass er ins Profiteam aufrückte. In den ersten beiden Pflichtspielen der Saison schoss er für den Bundesligisten dann gleich drei Tore und bekam einen neuen Vertrag mit Profi-Bezügen.