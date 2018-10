Schalker erkämpfen 0:0 in Istanbul: Keeper Nübel glänzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Istanbul (dpa) - Der FC Schalke 04 hat mit einem torlosen Remis bei Galatasaray Istanbul die Chance auf die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League gewahrt. Der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga erkämpfte sich am Mittwochabend ein verdientes 0:0 beim türkischen Meister. Vor rund 50 000 Zuschauern in der fast ausverkauften Türk Telekom Arena scheiterte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco einmal mehr an ihrer schlechten Chancenverwertung. Eine überragende Leistung bot Ersatzkeeper Alexander Nübel, der bei seinem Königsklassen-Debüt den Punkt mit überragenden Paraden sicherte.