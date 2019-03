Schalke nur Außenseiter im Achtelfinal-Rückspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Manchester (dpa) - Der FC Schalke 04 geht mit sehr geringen Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals der Champions League in das Rückspiel bei Manchester City. Nach dem 2:3 im Achtelfinal-Hinspiel in Gelsenkirchen ist der Bundesliga-14. nur krasser Außenseiter in der Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) beim von Pep Guardiola trainierten englischen Fußball-Meister. Zudem kann Schalkes Chefcoach Domenico Tedesco nicht auf Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri bauen, der sich beim 2:4 in Bremen am Freitag einen Syndesmoseriss zuzog. Auf eine Nominierung von Mark Uth und Amine Harit verzichtete Tedesco aus freien Stücken. Beim Gegner spielt in Nationalspieler Leroy Sané ein ehemaliger Schalker.