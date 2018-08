Schalke legt Einspruch gegen Nastasic-Sperre ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Bundesligist FC Schalke 04 hat beim Deutschen Fußball-Bund Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre für Matija Nastasic eingelegt, teilten die Gelsenkirchener mit.

Der 25 Jahre alte Serbe war bei der Schalker 1:2-Niederlage in Wolfsburg in der 65. Minute nach einem groben Foul am Niederländer Wout Weghorst von Schiedsrichter Patrick Ittrich zunächst mit Gelb verwarnt worden. Nach Rücksprache mit dem Video-Schiedsrichter hatte Ittrich aber doch auf Platzverweis entschieden. Das DFB-Sportgericht hatte Nastasic am Dienstag im schriftlichen Verfahren für zwei Begegnungen gesperrt.