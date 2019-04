Salihamdizic kritisiert Boateng-Party

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat die geplante Feier des Magazins von Bayern-Profi Jérôme Boateng (30) nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund kritisiert.

"Ich bin damit auch nicht glücklich", sagte Salihamidzic kurz vor der Partie im TV-Sender Sky. In einer Münchner Diskothek soll es am Samstagabend ein Event von Boatengs Hochglanzmagazin "Boa" geben.

Boateng werde "für eine Stunde hingehen", sagte Salihamidzic nach einem Gespräch mit dem Innenverteidiger. Gegen den BVB saß Boateng zunächst nur auf der Bank. "Ich persönlich hätte diese Party nicht angesetzt", hatte Trainer Niko Kovac bereits am Donnerstag gesagt, aber auch an Medien und Öffentlichkeit eindringlich appelliert, die Sache nicht zu hoch zu hängen und besonders in der Bewertung nicht zu überziehen: "Wer wirft den ersten Stein?", fragte Kovac.