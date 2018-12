Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der FC Bayern München geht als erster Verfolger von Borussia Dortmund in die Winterpause. Der Titelverteidiger siegte am Agabend insbesondere dank zweier Tore von Franck Ribery mit 3:0 bei Eintracht Frankfurt und kletterte mit dem fünften Ligasieg in Serie erstmals seit dem neunten Spieltag wieder auf Platz zwei der Tabelle. Der Rückstand auf den BVB beträgt damit nach der Hinrunde sechs Punkte.